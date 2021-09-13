طلال ارسلان: سأمنح الثقة للحكومة.. والشيخ ناصر الدين الغريب هو شيخ عقل الموحدين الدروز

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في اتصال معه ضمن برنامج “وهلق شو” مع جورج صليبي أن “وضع الحقائب الحكومية لا نُحسد عليها والمسألة لا حقائب ولا حكومات ولكن نحن نعيش أزمة نظام”.

ولفت ارسلان أنه سيمنح الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات ويتمنى نجاح الحكومة لانقاذ البلد مما هو فيه لأن لبنان لم يعد يتحمل مراهنات جديدة.









كما تحدث ارسلان عن أزمة مشيخة الموحدين الدروز وقال “لقاء خلدة ارتكز على أسس بالاتفاق على مشيخة الموحدين الدروز وتم البحث في آلية التسميات عبر التشاور مع الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز”

وتابع “اتصلت برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وسلمته أسماء تم التوافق عليهما وكان جوابه بأن يريد التفكير وصار يوم الجمعة الاعلان”.

وأكد ارسلان أنه “تم تفويت توحيد مشيخة عقل الموحدين الدروز والهيئة الروحية للطائفة غير موافقة ولم يتم التشاور معها وهذا ما ينقض اتفاق خلدة”.

وختم بقوله :”ما زلنا على موقفنا بأن الشيخ ناصر الدين الغريب هو شيخ عقل الموحدين الدروز ونحن من أنصار الوحدة والتوحد ضمن الطائفة”.