قرداحي يدعو إعلام لبنان لعدم استضافة المبشرين بـ”الجحيم”

دعا وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي، الأحد، وسائل إعلام بلاده إلى عدم استضافة سياسيين ومحللين يبشرون لبنان بـ”الجحيم”.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمطار بيروت، فور وصوله إلى لبنان قادما من الإمارات، عقب يومين من إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.









وقال قرداحي: “أريد من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استضافة السياسيين والمحللين الذين يبشروننا دائماً بالجحيم”. دون تسميتهم.

وأضاف: “بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة (..) فليسمحوا لنا بالعمل ويهدأوا قليلا”.

ومضى قائلا: “لبنان كما وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنها كطائرة تهبط اضطراريا”، واصفا بعض التعليقات على تشكيل الحكومة الجديدة بـ”المخزية والمعيبة”.

وقرداحي (71 عاما) شخصية إعلامية معروفة في لبنان والوطن العربي، وعمل صحفيا في إذاعة مونت كارلو في باريس، لكن شهرته الواسعة اكتسبها من تقديم برنامج المسابقات الشهير “من سيربح المليون” على فضائية “إم بي سي”.

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حداً للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت الى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.