نجوى_كرم تبهر الجمهور بالأحمر على أنغام أغنيتها “#مغرومة2”!

نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم فيديو لها على حسابها الجديد على تيك توك، أثناء استعداداتها لحفل زفاف “نور كرم”، ابنة شقيقها الراحل نقولا كرم، وذلك على أنغام أغنيتها الجديدة “مغرومة2″، حيث ظهرت بفستان أحمر فخم، وهي تتجه لركوب سيارتها إنطلاقاً إلى مكان الحفل.

فأبهرت الجمهور بهذه الإطلالة، وعبّروا عن إعجابهم بها، كما وجّهوا لها التهاني والمباركات للعروسين بهذه المناسبة السعيدة.









ويلقى حساب شمس الأغنية على تطبيق “تيك توك” تفاعلاً كبيراً منذ اليوم الأول لإشتراكها فيه ومشاركتها مقاطع عفوية نالت إعجاب الجمهور.