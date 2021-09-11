الصادرات الايرانية الى لبنان ترتفع ٢٦٦ ٪

أدّت الأزمة المعيشية، التي يواجهها اللبناني منذ حوالى عامين، الى تبدّل نوعية استهلاكه لكل فئات السلع، غذائية كانت، أو صحية مثل الادوية والمستلزمات الطبية، وصولاً الى الكماليات كالالبسة والأحذية، بالاضافة الى المواد الاولية للصناعة وغيرها. وقد دفع ارتفاع الاسعار وهبوط القدرة الشرائية الجميع للبحث عن أصناف سلع جديدة لم تكن متواجدة قبل الأزمة في السوق، والهدف اصبح فقط السعر الارخص وليس النوعية او الجودة.









دفع الوضع الاقتصادي الاستثنائي المستوردين والتجار للبحث عن بدائل وعلامات تجارية جديدة بأسعار تتلاءم مع تراجع القدرة الشرائية للبنانيين بنسب خيالية، وقد تمّ الاستغناء عن السلع والمنتجات الاوروبية والاميركية واستبدالها بمنتجات وسلع اخرى معظمها ايرانية الصنع وتركية. هذا التوجّه رفع حجم الاستيراد من تركيا بنسبة 50 في المئة ومن ايران بنسبة 266 في المئة في الاشهر الاخيرة!

وبالأرقام، بلغ حجم الاستيراد من ايران في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2021 ما قيمته 27 مليون دولار، مقارنة مع حوالى 16 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2020، اي بزيادة نسبتها حوالى 70 في المئة.

ووفق آخر احصاءات مديرية الجمارك، استورد لبنان منذ 1 كانون الثاني 2021 لغاية 31 آذار 2021، من ايران، سلعاً بقيمة 7 ملايين دولار مقابل ما قيمته 24 مليون دولار خلال العام 2020 بأكمله.

ووفقاً لأرقام منظمة التنمية التجارية الايرانية، ارتفعت الصادرات السلعية الايرانية الى لبنان بنسبة 266% على اساس سنوي في الفترة الممتدة بين 21 آذار الماضي حتى 20 آب الماضي، وقد لامسَ حجم التبادل التجاري بين لبنان وايران خلال الاشهر الخمسة تلك، 20 مليون دولار لصالح ايران طبعاً، حيث بلغت الواردات من إيران نحو 12.7 مليون دولار، في مقابل صادرات لبنانية بقيمة 7.5 ملايين دولار. واللافت ان حجم الاستيراد من ايران الى لبنان سجل زيادة من ناحية القيمة بنسبة 266%، ولكن من ناحية الكمية ارتفعت النسبة الى 677%. وشمل الاستيراد سلعاً منها قضبان الحديد، والزجاج، والفستق، والقماش، والبوليسترين…

اما تركيا التي كانت منتجاتها متواجدة في السوق اللبنانية وتنافس المنتجات الاوروبية والاميركية وحتّى اللبنانية، بسبب أسعارها المنخفضة، فقد احتلّت اليوم الصدارة بالنسبة للسلع الغذائية او الألبسة والاحذية. وقد زاد حجم الاستيراد من تركيا الى لبنان بنسبة حوالى 50 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2021 لتبلغ 300 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، علماً ان احصاءات آذار 2021 هي الاحدث المسجلة لدى مديرية الجمارك، وحجم الاستيراد الاجمالي من تركيا في العام الماضي بلغ 811 مليون دولار.

الواردات الايرانية

في التفاصيل، استورد لبنان من ايران في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2021 مختلف السلع والمنتجات، أبرزها من حيث القيمة:

المكسرات، طازجة أو مجففة بقيمة 3,7 ملايين دولار، بلح، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو بقيمة 516 الف دولار، العنب الطازج أو المجفف بقيمة 141 الف دولار، فواكه أخرى طازجة بقيمة 140 الف دولار، البذار والفاكهة والجراثيم من الأنواع المستعملة في البذر بقيمة 89 الف دولار، مستخلص الشعير، محضرات غذائية من الدقيق، جريش، بقيمة 52 الف دولار، المعكرونة سواء كانت مطبوخة أو محشوة باللحم بقيمة 62 الف دولار، الخبز والمعجنات والكعك والبسكويت وغيرها من الخبازين بقيمة 88 الف دولار، الطماطم المحضّرة أو المحفوظة بطريقة أخرى بخلاف الإصدار بقيمة 212 الف دولار، الخميرة (نشطة أو غير نشطة) بقيمة 114 الف دولار، صلصات ومستحضرات لذلك، البهارات المختلطة بقيمة 54 الف دولار، الأدوية بقيمة 111,30 الف دولار، بوليمرات الستايرين في أشكالها الأولية بقيمة 185 الف دولار، أصناف لنقل البضائع أو تعبئتها بقيمة 58 الف دولار، سجاد وأغطية أرضيات نسجية أخرى معقود بقيمة 468 الف دولار، عمل حجر ضخم أو حجر بناء (ما عدا الإردواز) 114 الف دولار، صناعة الأواني الزجاجية للمائدة والمطبخ والحمامات بقيمة 74 الف دولار، مصنوعات من مجوهرات وأجزائها مسبقة بقيمة 76 الف دولار، أنابيب ومواسير نحاسية بقيمة 108 آلاف دولار.

الواردات التركية

اما ابرز السلع والمنتجات التركية المستوردة في الاشهر الثلاثة الاولى من 2021، فهي:

الأغنام والماعز الحية بقيمة مليون و665 الف دولار، الأسماك الطازجة أو المبردة باستثناء شرائح السمك بقيمة 3.737 ملايين دولار، خضروات بقولية مجففة بقيمة 1.626 مليون دولار، مكسرات طازجة أو مجففة، وإن كانت مقشرة بقيمة 1.925 مليون دولار، بذور عباد الشمس أو القرطم أو زيت بذور القطن بقيمة 7.704 ملايين دولار، لحوم محضرة أو محفوظة أحشاء وأطراف 1.090 مليون دولار، حلويات سكرية (بما في ذلك الشوكولاتة البيضاء) 1،901 مليون دولار، شوكولاتة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي بقيمة 1.961 مليون دولار، الأطعمة الجاهزة التي تم الحصول عليها عن طريق الانتفاخ أو التحميص 1،443 مليون دولار، الخبز والمعجنات والكعك والبسكويت والخبازين الآخرون 4،245 ملايين دولار، زيوت وزيوت البترول 166،068 مليون دولار، ألبسة الأطفال وإكسسوارات الملابس 2،470 مليون دولار، مصنوعات من مجوهرات وأجزائها مسبقة الصنع 2،979 مليون دولار، منتجات درفلة مسطحة من حديد أو صلب غير خلائط 2.182 مليون دولار، قضبان وقضبان أخرى من حديد أو صلب غير مخلوط 17.922 مليون دولار.