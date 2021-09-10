نجوى_كرم تكشف أجواء تصوير كليبها الجديد وكيف إحتفى بها الشباب المشاركون بالكليب!

كشفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن كواليس جديدة من تصوير فيديو كليبها الجديد “ساحر قلوب”، بمقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك” الذي إنضمّت إليه مؤخراً، والذي يشهد تفاعلاً كبيراً ومشاهدات ضخمة منذ اليوم الأول لها على هذا التطبيق.

وظهر في الفيديو الذي نشرته، إحتفاءٌ كبير بها من طرف الشباب الذين شاركوها التصوير، حيث أبدوا سعادتهم بالعمل مع شمس الأغنية بالتصفيق لها وترديد إسمها طويلاً.









جديرٌ بالذكر، أن أغنية “ساحر قلوب”، قد تصدّرت التراند على اليوتيوب في أكثر من 12 دولة عربية، وما تزال في المراتب الأولى، وتحصد آلاف المشاهدات على قناة روتانا على اليوتيوب، كما تفاعل معها الجمهور ونشروا عدة فيديوهات وهم يردّدون الأغنية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.