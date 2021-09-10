شريط الأحداث

#بهاء_الحريري يعلق على تشكيل الحكومة: جذور المشكلة باقية… بناء لبنان يبدأ بتغيير هذه الطبقة

September 10, 2021

غرّد رجل الأعمال #بهاء_الحريري عبر “تويتر” وقال: “بعد ان عانى الشعب اللبناني أشد المعاناة التي سببها التملص والعرقلة على مدى عام ونيّف، تم تشكيل حكومة جديدة، لكن جذور المشكلة في لبنان باقية، وهي الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة. بناء لبنان يبدأ بتغيير هذه الطبقة”.

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com