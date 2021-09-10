عون بعد تشكيل الحكومة: “سنخرج من جهنم”

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في دردشة مع الصحافيين أن “الحكومة أحسن ما توصلنا اليه”، مشيراً إلى أننا “في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه”.

ولفت عون إلى أننا “وصلنا الى نتيجة وتألفت الحكومة، وسنبدأ بحل المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت وخبز. لقد ورثنا الازمات نتيجة الحكم السيىء منذ 30 سنة، إضافة إلى مصائب الفقر والدين والإضرابات والكورونا وانفجار المرفأ، والمال قليل لمعالجتها”.









وقال: “لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حربا سياسية. ما كان يجب أن نأخذه اخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل”.

أضاف: “كلمة جهنم أسيء تفسيرها، أما عن جهل او عن قصد. نحن نعيش جهنم حاليا وسنخرج من هذه الهوة”.

وختم: “مررنا في المهوار والآن سنصعد”.