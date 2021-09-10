الأردن يثير جدالا من جديد في تعاطيه مع الأزمات الفلسطينية

خاص – بيروت أوبزرفر

في تصريحات صحفية نشرت اليوم قال مسؤول أردني رفيع لمواقع إخبارية أن الأردن ستسلم أي معتقل من المعتقلين الفلسطينيين الهاربين اليوم إلى إسرائيل حال أجتازوا حدودها, اللافت أن هذه التصريحات تعيد ومن جديد إلقاء الضوء على الزيارة التي قامت بها شخصيات وقيادات تابعة لحركة حماس إلى الأردن أخيرا ، حيث كانت زيارة قادة حماس إلى الأردن للمشاركة في تشييع جنازة أحد المسؤولين التابعين للحركة .









وتشير مصادر سياسية لبنانية تحدثت إلى بيروت أوبزرفر أن حماس وجدت فرصة لإيصال رسائل سياسية إلى حماس. ويعتقد المعلقون أن السماح للأردن بدخول كبار مسؤولي حماس إلى المملكة هو خطوة لإبعاد حماس عن إيران، خاصة عقب مشاركة حماس في مناصب ترسيم ابراهيم رئيسي رئيسا لإيران. وقد نوقش الملف الإيراني بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بأعمال التحريض ضد السلطة الفلسطينية/، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الخطوة.