سير ذاتية لوزراء في الحكومة الجديدة

هو محمد نجيب عزمي ميقاتي، من طرابلس، ومن مواليد العام 1955. متزوج بمي دوماني، ولهما من الأبناء: ماهر، ميرا ومالك.

تلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأميركية في بيروت، ثمّ تابع دراساته العليا في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال في فرنسا، قبل أن ينتقل إلى جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

ساهم في أوائل الثمانينيات في تأسيس شركة “إنفيست كوم”، التي أصبحت رائدة في عالم الاتّصالات في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، فتمّ إدراج أسهمها في بورصتي لندن ودبي. اندمجت في العام 2006 بشركة “إم تي إن” العالمية.

انتُخب ميقاتي عضواً في غرفة التجارة والصناعة في بيروت بين العامين 1992 و1996، كما حاز عضوية اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة العربية – الأميركية، وعضوية مجلس رجال الأعمال السوري – اللبناني.

عضوٌ في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت، وفي المجلس الاستشاري لكلية هاريس في جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات “إنترناشونال كرايسز غروب”.

يرأس منتدى استشراف الشرق الأوسط، ومنتدى الوسطية في لبنان.

بدأ مشواره السياسي بتسلّمه وزارة الأشغال العامة والنقل في العام 1998. وفي العام 2000 ترشّح لانتخابات مجلس النواب لدورة العام 2000 عن أحد المقاعد السنيّة في طرابلس، واستطاع تحقيق الفوز.

استمرّت هذه الدورة لغاية العام 2005، ولم يترشّح خلالها لدورة البرلمان الجديد بسبب تكليفه رئاسة الحكومة التي تلت استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال رئيس الوزراء الراحل الشهيد رفيق الحريري.

وفي العام 2009 عاد وترشّح للانتخابات عن قضاء طرابلس بالتحالف مع “تيار المستقبل” وحلفائه، واستطاع تحقيق الفوز والدخول مرّة أخرى إلى البرلمان.

في 25 كانون الثاني 2011 كلّفه الرئيس ميشال سليمان رئاسة الحكومة، بعد حصوله في الاستشارات النيابيّة على 68 صوتاً من بين 128 نائباً، في مقابل 60 صوتاً للرئيس سعد الدين الحريري؛ وذلك بعد السقوط الشهير للحكومة السابقة التي ترأسها الحريري باستقالة 11 وزيراً منها.

أعلن نجيب ميقاتي استقالته يوم الجمعة، في 22 آذار 2013، بسبب عدم تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات البرلمانية.

يعدّ ميقاتي رجل أعمال ثرياً من الطائفة السنية، ويقدّم نفسه باعتباره مرشّحاً وسطيّاً توافقياً على استعداد للعمل مع جميع الأطراف اللبنانية والطوائف لتحقيق نهوض لبنان من الركود والأزمات المتتالية.