سير ذاتية لوزراء في الحكومة الجديدة

من مواليد العام 1969
خريج الجامعة الأميركية في بيروت، ومن الأساتذة المحاضرين فيها، وحاملاً لديبلوم الإدارة منها متخصّص في جراحة الجهاز الهضميّ والبدانة
عضو في التجمع العالمي لجراحة السمنة
حاصل على زمالة الكليّة البريطانية في الجراحة، والزمالة الأميركية في جراحة المنظار، ومسجّل على البورد العربي في الجراحة العامة ودكتوراه في الطب البشري من الاتحاد الدولي للجراحة I F SO
منذ 2025 يشغل رئاسة وإدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.
قبل جائحة كورونا منذ سنة ونصف خلت، كان فراس أبيض طبيباً وأستاذاً جامعياً بعيداً من الأضواء إلى أن دفعته أزمة كوفيد-19 إلى الواجهة، فبات مدير المستشفى الحكومي الذي يشارك بفاعليّة في جهود التصدّي للوباء، ومن المراجع الموثوقة للّبنانيين.
يحظى عمله بتقدير في أوساط المنظمات الإنسانية وشريحة واسعة من المواطنين، كما تلقى تغريداته، بالانكليزية إجمالاً، تفاعلاً ومشاركة.
تسارع وسائل إعلام محليّة إلى ترجمتها ونشرها بوصفه مرجعاً موثوقاً يفنّد الوقائع ويقدّم النصح من دون تهويل أو مبالغة.
وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بو حبيب
تخرّج في الجامعة الأميركية في بيروت
حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت في ناشفيل، تينيسي.
يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لمركز فكري لبناني، ومركز عصام فارس الذي أسّسه في نيسان 2007
محاضر في جامعة الحكمة منذ العام 2002
كاتب في العديد من الصحف والمواقع الإعلامية، وزائر في كثير من البرامج الحوارية اللبنانية والعربية
بدأ حياته المهنية في البنك الدولي في العام 1976 كخبير اقتصادي، ثمّ كبير مسؤولي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
منذ أيار 1983 إلى شباط 1990، عمل بو حبيب سفيراً للبنان في الولايات المتحدة.
عاد إلى البنك الدولي في شباط 1992 كمستشار لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس وحدة الاتّصال الإقليمي.
في آذار 2001، عاد السفير بو حبيب إلى لبنان، وعمل حتى آب 2005 مستشاراً أوّل لنائب رئيس الوزراء اللبناني عصام فارس.
له كتاب “الضوء الأصفر – سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان” (عربي، 1991) الذي يناقش السياسة الأميركية تجاه لبنان
متزوج بجوليا كول، ولديه ثلاثة أطفال
وزير البيئة ناصر خالد ياسين
أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركيّة في بيروت. أسّس منذ ربيع الـ 2020 مرصد الأزمة، ويُشرف عليه؛ وهو مركز بحثي-عمليّ يهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعدّدة في لبنان، ويقترح حلولاً وطرق لكيفية مقاربتها.
شغل بين العامين 2019 و2020 منصب مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركيّة، بالإضافة إلى منصب مدير الأبحاث في المعهد بين 2014 و2019.
مؤسّس ومُنسّق مبادرة الجامعة الأميركيّة في بيروت من أجل اللاجئين التي تجمع بين أعضاء هيئة التدريس وكليّات الجامعة في الاستجابة لأزمة اللاجئين في المنطقة.
حائز على شهادة دكتوراه من جامعة لندن (مصنّفة ضمن الجامعات الأربع الأولى في العالم)، وشهادة ماجستير من جامعة لندن للاقتصاد، وعلى شهادتَي بكالوريوس وماجستير من الجامعة الأميركيّة في بيروت.
قدم المشورة واشرف على دراسات لعدد من المنظمات الدولية منها المكتب الإقليمي للدول العربية لمفوضية اللاجئين، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشريّة ومنظّمة العمل الدوليّة، وكذلك لعدد من الحكومات في المنطقة العربية، خاصة في الخليج العربي. يُشرف على مشروع دراسيّ وكتابة تقرير حول مستقبل العالم العربي في العام 2030 لصالح منظّمة “الإسكوا”.
يترأس ويُشارك في عدد من المجالس الاستشاريّة لمنظّمات دوليّة وبرامج بحثيّة في جامعات بريطانيّة، وكندية وأميركيّة.
وزير الطاقة وليد فياض
يعمل في مجال الأعمال والاستشارات الإدارية، وقد انضم إلى برنامج الشركاء في الأداء في يناير 2019 كمدير، حيث تولّى منصب العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) قبل انضمامه إلى الشركة.
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في Booz Allen Hamilton ، وشارك في تأسيس أعمال الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قاد أنشطة الطاقة والبيئة والبنية التحتية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت ترأس أجندة موظّفي الشركة في المنطقة.
يتمتّع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الاستشارات الإدارية مع ماكينزي، وبوز أند كومباني، وبوز ألن هاملتون، عبر قيادته عدداً كبيراً من الاستراتيجيات المتنوّعة ومشاريع التحوّل عبر الصّناعات، بما في ذلك الطاقة والبيئة، والقطاع العام، والاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة، والأسرة – التكتلات المملوكة.
يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وعضوية عدد من المجالس الاستشارية الأخرى.
يختصّ في المجالات الآتية :
– استراتيجية العمل والتحوّل
– تحسين الأعمال
– إدارة الإمدادات
– إجراءات إرضاء المتطلّبات
– عضو لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية
– حاصل على دكتوراة في الآداب في العام 1984 من “جامعة القديس يوسف” في لبنان
– ماجستير في الألسنية اللغوية في العام 1981 من الجامعة اللبنانية
– إجازة في الحقوق والعلوم الإدارية في العام 1980 من الجامعة اللبنانية
– إجازة في اللغة العربية وآدابها في العام 1979 من الجامعة اللبنانية
– شغل منصب عميد كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية
– شغل الإدارة العامة للأبحاث والدراسات في مجلس النواب اللبناني بين العامين 2005 و2006
– مدير كليّة الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية – الفرع الثاني بين العامين 1999 و2005
– مدير المركز اللبناني للدراسات
– مستشار إعلامي في كلّ من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- رئيس تحرير مجلة الجامعة اللبنانية الثقافية سابقاً
– عضو في كلّ من الهيئة الإدارية لـ”الحركة الثقافية في لبنان”، والهيئة الإدارية لـ”اتحاد الكتاب اللبنانيين”، ومجلس إدارة “رابطة كاريتاس”، كما عمل “مستشاراً إعلامياً لرئيس “الجامعة اللبنانية”، ومستشاراً إعلامياً لـ”بطريركية الروم الكاثوليك”.
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
دبلوم جامعي تحضيري لنيل شهادة الدكتوراه حول أزمة المياه اللبنانية والأطماع الإسرائيلية فيها من جامعة Perpignan في فرنسا 2007
وزير الاعلام جورج قرداحي
إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميًّا. قدّم عبر كبريَات المحطّات العربية برامج عدّة حقّقت شعبيّة واسعة، كان أبرزها “من سيربح المليون”.
وُلد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون، قضاء كسروان، في الأول من أيار 1950، حيث أمضى سنوات طفولته.
تلقّى تعليمه في كليّة سيدة اللويزة والجامعة اللبنانية، فدرس العلوم السياسية والقانون، لكنه امتهن الإعلام الذي برع فيه.
بدأ خلال دراسته الجامعية العمل مع جريدة “لسان الحال”، في العام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973، حيث عمل مقدّماً للأخبار والبرامج السياسية.
انتقل بعد ذلك إلى إذاعة “مونت كارلو”، فعمل فيها معدّاً ومقدّماً للبرامج الإذاعيّة السياسيّة، واستمرّ في نشر الأخبار حوالَي 12 عاماً، بين العامين 1979 و1991، ثمّ انتقل إلى إذاعة “MBC.FM” في لندن في العام 1994 وعمل سكرتيراً أوّل للتحرير ثمّ رئيساً للتحرير، وحقّق بذلك شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا.
انتقل في مرحلة لاحقة إلى قناة LBC اللبنانية ليقدّم برنامجه “افتح قلبك” في العام 2004، قبل أن يعود إلى محطّة MBC من جديد، حيث أحيا برنامجه الشهير مع جائزة مضاعفة ليُصبح اسمه “من سيربح المليونين”.
قدّم في العام 2006 برنامجاً بعنوان “التحدّي”، ثم برنامج “المسامح كريم” في قناة أبو ظبي.
من خلال تميّزه في تلك الفترة، حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الموريكس دور كأفضل إعلاميّ في الوطن العربي لعام 2007، كما أنّه سفير النوايا الحسنة لمنظّمة الأمم المتّحدة للبيئة.
يحمل قرداحي “ميدالية الأرز” اللبنانيّة من الرئيس إميل لحود مع رتبة قائد، بالإضافة إلى العديد من الجوائز من مختلف المنظمات، سواء لإنجازاته المهنيّة، أو لمساهماته في خدمة مجتمعه، إذ يُمكن اعتباره سلطةً في وسائل الإعلام والاتصالات.
جورج قرداحي متزوج بإيدا قرداحي، وله ثلاثة أبناء هم: باميلا وغابرييل وباتريشيا.
النهار