آخر حكومات عهد ميشال عون تبصر النور بعد طول مأساة… نجيب ميقاتي يبدأ المهمة الصعبة!

الدخان الأبيض خرج من قصر بعبدا الذي شهد زيارات مكوكيّة للرئيس المكلّف السابق سعد الحريري، ولم تسفر عن النجاح في ولادة حكومة “المهمّة”. الفشل الذي خيّم شبحه على مهمة الرئيس نجيب #ميقاتي في الأسابيع الماضية، انقلبَ نجاحاً في تشكيل حكومة حسم ميقاتي أن ليس فيها ثلث معطّل. حكومة قيل الكثير عن أن آخر عُقدها كانت محليّة مصلحيّة بحتة!
الشعب الذي يترقب رفع الدعم الكلّي عن المحروقات؛ الشعب المنتظر في الطوابير؛ الشعب الواقف على أبواب السفارات والمستشفيات والصيدليات والأفران؛ الشعب اليائس الفاقد الأمل؛ الشعب الشاهد على تحوّل اتجاه بلده نحو دولة فاشلة، لا يُلام إن قابل ولادة #الحكومة الجديدة باللا أمل واللا توقع! وحدها الأفعال ستكون قادرة على تبديد شيء من صلابة اليأس والقهر!
نائب رئيس حكومة: سعادة الشامي
وزير الداخلية: بسام مولوي
وزير الصحة: فراس الأبيض
وزير البيئة: ناصر ياسين
وزير الاقتصاد: أمين سلام
وزير المالية: يوسف خليل
وزير الأشغال: علي حمية
وزير الزراعة: عباس الحاج حسن
وزير الثقافة: محمد مرتضى
وزير العمل: مصطفى بيرم
وزير التربية: عباس حلبي
وزير المهجرين: عصام شرف الدين
وزير خارجية: عبدالله أبو حبيب
وزير الاتصالات: جوني قرم
وزير السياحة: وليد نصار
وزير الإعلام: جورج قرداحي
وزير العدل: هنري خوري
وزير الطاقة: وليد فياض
وزير الدفاع: العميد موريس سليم
وزير الشؤون الاجتماعية: هيكتور حجار
وزير الشباب والرياضة: جورج كلاس
وزير التنمية الإدارية: نجلا رياشي
وزير الصناعة: جورج دباكيان
وقال ميقاتي إنّ “معاشات اللبنانيين لا تُشكّل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة”، مؤكداً أنّ “الوضع في لبنان صعب جداً والأدوية مفقودة”.
وأكد ميقاتي أنّه “يجب أن نتعاون لإنجاح الحكومة ومنع الإحباط واليأس”، معلناً “التواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني ونحن بحاجة للعالم العربي ووصل ما انقطع”.
وأضاف: “دمعة الأم في عينيها وحبّة بانادول لا يمكن أن تشتري، ويجب أن نضع يدنا في يد بعضنا، ولا شيء كاملاً ولكن نؤكد أننا سنكون فريق عمل بيد واحدة وسنعمل بأمل وعز ونأمل وقف الانهيار في لبنان وإعادته لازدهاره”.
وقال ميقاتي: “يلّي بدّو يعطّل يطلع برّا والله معو”، معلناً أنّ “تكتل “لبنان القوي” سيمنح الحكومة الثقة”، مضيفاً: “عازمون على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار المقبل”.
كما انضمّ الرئيس برّي إلى الاجتماع الثنائي بين عون وميقاتي، واكتفى بالقول عند مغادرته القصر: “من الآن فصاعداً، حيَّ على خير العمل”.
وأدّى ميقاتي صلاة الجمعة في الجامع العمري الكبير، قبيل توجهه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.