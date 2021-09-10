ميقاتي رئيساً للحكومة: الوضع صعب و”يلّي بدّو يعطّل يطلع برّا”

من على منبر قصر بعبدا، وبعد إعلان مراسيم تشيكل #الحكومة الجديدة، بدا رئيس الحكومة نجيب #ميقاتي متأثّراً، وقد أكد أنّ “الوضع استثنائياً و”الكبير والصغير والمقمط بالسرير” يعرفون الحالة”.
وقال ميقاتي إنّ “معاشات اللبنانيين لا تُشكّل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة”، مؤكداً أنّ “الوضع في لبنان صعب جداً والأدوية مفقودة”.
وأكد ميقاتي أنّه “يجب أن نتعاون لإنجاح الحكومة ومنع الإحباط واليأس”، معلناً “التواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني ونحن بحاجة للعالم العربي ووصل ما انقطع”.وأضاف: “دمعة الأم في عينيها وحبّة بانادول لا يمكن أن تشتري، ويجب أن نضع يدنا في يد بعضنا، ولا شيء كاملاً ولكن نؤكد أننا سنكون فريق عمل بيد واحدة وسنعمل بأمل وعز ونأمل وقف الانهيار في لبنان وإعادته لازدهاره”.
وقال ميقاتي: “يلّي بدّو يعطّل يطلع برّا والله معو”، معلناً أنّ “تكتل “لبنان القوي” سيمنح الحكومة الثقة”، مضيفاً: “عازمون على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار المقبل”.