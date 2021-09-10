ميقاتي رئيساً للحكومة: الوضع صعب و”يلّي بدّو يعطّل يطلع برّا”

من على منبر قصر بعبدا، وبعد إعلان مراسيم تشيكل #الحكومة الجديدة، بدا رئيس الحكومة نجيب #ميقاتي متأثّراً، وقد أكد أنّ “الوضع استثنائياً و”الكبير والصغير والمقمط بالسرير” يعرفون الحالة”.

وقال ميقاتي إنّ “معاشات اللبنانيين لا تُشكّل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة”، مؤكداً أنّ “الوضع في لبنان صعب جداً والأدوية مفقودة”.