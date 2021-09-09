حماس في أزمة حقيقية

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر مقرب من دائرة القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب قال إن حماس في الآونة الأخيرة محنة حقيقية. وأضاف المصدر أن الرجوبصرح في حديث له مع أحد كبار أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ، أنه الواقع السياسي يؤكد أن حماس في أزمة وأن الواقع المادي تضرركثيرا بسبب السياسات التي تنتهجها.









وتتوجس السلطة الفلسطينية من تصاعد العنف في الضفة الغربية بسبب سياسات حماس. جدير بالذكر أن وزير الشؤون المدنية حسينالشيخ ألمح إلى دور حماس في تأجيج الخلافات أو الصراعات الداخلية.

وأشار الشيخ إلى أن السلطة لن تسمح بتأجيج أي صراعات في الأراضي الفلسطينية ، محذرا من مخاطر من يدعو إلى ذك . وأشار إلى أنمن يدعو إلى هذا فإنه يلعب بالنار.