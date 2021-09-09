الهيئة الاتهامية في البقاع اخلت سبيل مارون الصقر

فسخت الهيئة الإتهامية في البقاع قرار رد إخلاء سبيل مارون الصقر الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالتكليف في البقاع الرئيسة أماني سلامة وقضت بالإفراج عنه بعد الاستئناف الذي قدمه وكيلا الصقر المحاميان صخر الهاشم وجورج خوري.

وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد ادّعى في وقت سابق على مارون وإبراهيم الصقر بجرم احتكار محروقات وتبييض أموال. وسبق الادّعاء العام صدور بلاغ بحث وتحر لشهر بحق إبراهيم الصقر يبقى ساري المفعول، بحسب مصادر قضائية.









وكان مناصرو حزب القوات اللبنانية في زحلة وعائلتا ابراهيم ومارون الصقر قد صعدوا من تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوف مارون الصقر مع رفع بلاغ البحث والتحري الصادر بحق ابراهيم الصقر.