مرعب التقى علم الدين في الكويت: نسخّر علاقاتنا في الإغتراب للعمل الخيري والإنساني ومساعدة أهلنا في لبنان

خاص – بيروت أوبزرفر – الكويت

التقى المحامي والصحافي باسل مرعب رئيس صندوق زكاة المنية في شمال لبنان الحاج عبدالغفور علم الدين خلال تواجده في الكويت التي يزورها بشكل دوري لأعمال خيرية وإنسانية.









وقال مرعب أن اللقاء كان مثمراً لناحية بحث كيفية تسخير علاقات اللبنانيين المتواجدين في الإغتراب لمساعدة ومؤزارة اللبنانيين في الداخل اللبناني الذين يعانون من ضيق الأزمة الصعبة التي تعصف بوطنهم على جميع الأصعدة.

واتفق الطرفان على توحيد الجهود وتوسيع دائرة النشاطات الخيرية وإلقاء الضوء إعلامياً على المناطق المحرومة لا سيما في شمال لبنان بمساعدة أهل الخير والبر في دولة الكويت الذين يكنّون المحبة والود لأشقائهم اللبنانيين.

يُذكر أن الحاج علم الدين لديه باع طويل في العمل الخيري والإنساني في كل مناطق لبنان من خلال صندوق الزكاة وجمعيات خيرية ومؤسسات تربوية.