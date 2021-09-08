مفتي سلطنة عمان يشيد بهروب 6 أسرى من سجون الاحتلال: يُؤذِنُ بنصر اللّٰه القريب من حيث لا نحتسب

أشاد مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021، بهروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي، معتبراً أن نجاح هذه الخطوة التي أقدموا عليها تعتبر مؤشراً على “قرب تحقيق انتصارات أخرى”، وذلك خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويقبع 4 آلاف و850 أسيراً وأسيرة فلسطينية داخل 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف إسرائيلياً، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى.









وجاء في تدوينة مفتي سلطنة عمان: “إن ما هيأه القدر السعيد للسجناء الفلسطينيين المعتدى عليهم من فرصة الخروج من أقوى سجون الكيان الصهيوني المحتل وأشدها مراقبة، أمرٌ له ما بعده”.

كما أضاف: “هذا يُؤذِنُ بنصر اللّٰه القريب من حيث لا نحتسب جميعاً”، دون توضيح أكثر.

والإثنين 6 سبتمبر/أيلول، تمكن 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من منطقة جنين، من الهروب من سجن “جلبوع” الإسرائيلي (شمال) عبر نفق، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، وكان هروب المعتقلين الستة، فجر الإثنين، من السجن شديد التحصين، تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.

فيما تقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقاً من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.