بقيمة 47 مليون دولار.. بايدن يفوض بلينكن منح مساعدات فورية للجيش اللبناني

خول الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بسحب مبلغ 47 مليون دولار لتقديم “مساعدات فورية” للقوات المسلحة اللبنانية وفق مادتين من قانون المساعدة الخارجية الأميركي.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض، حمل توقيع الرئيس “أفوض إلى وزير الخارجية بموجب المادة 552C2 من قانون المساعدة الخارجية، سحب ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة للولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفورية للقوات المسلحة اللبنانية”.









وأضاف البيان “وأفوض وزير الخارجية أيضا سلطة تخصيص ما يصل إلى 22 مليون دولار، بموجب المادة القانونية 556A1 من قانون المساعدة الخارجية، من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة الفورية للقوات المسلحة اللبنانية”.

وخول البيان وزير الخارجية تقديم الإخطار المناسب إلى الكونغرس لتنفيذ هذا القرار.

وزار وفد من الكونغرس الأميركي، بداية الشهر الحالي، لبنان، وأكد أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بدور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في لبنان للخروج من أزماته.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية متمادية قوضت قدرته على استيراد سلع حيوية بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية.

وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية للمناطق كافة، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا.