أزمة المحروقات تابع.. الكمية الموجودة تكفي حتى منتصف الشهر

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنه “كان واضحاً أن المبالغ المخصصة لدعم المحروقات انتهت ومصرف لبنان لم يعد يفتح اعتمادات وإن فتح لباخرة أو 2 لكن هذا لا ينفي أن الدعم لن يكمل شهر أيلول”.

وأكّد البراكس، في حديث لـ”الجديد” أن “الكمية الموجودة في لبنان تكفي حتى منتصف الشهر وإن لم يمض المركزي أي موافقة جديدة سنذهب إلى رفع الدعم والأسعار يحددها حينها جدول تركيب الأسعار وسيقارب سعر الصفيحة الـ300 ألف “إذا مش أكتر”.









هذا واشار الى أنه “لا مشكلة في المازوت بعد تحرير عملية الإستيراد والتوزيع بالدولار نقداً والمشكلة تبقى متعلقة بالبنزين بسبب ربطه بالإستيراد على سعر الـ8000”.