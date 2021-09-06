مرحلة جديدة في أفغانستان.. طالبان تعلن انتهاء الحرب وتحذر: كل من يحمل السلاح الآن عدو

أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد انتهاء الحرب في أفغانستان، وذلك بعد تأكيد الحركة على سيطرتها على إقليم بنجشير آخر معاقل المعارضة شمالي أفغانستان، معتبراً كل من يحمل السلاح الآن عدواً للشعب والبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كابول، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، أكد فيه رغبة الحركة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، داعياً القوات الأفغانية التي تم تدريبها خلال العشرين عاماً الماضية للانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب قوات الحركة.









كما قال: “يجب أن يعلم الجميع أن الغزاة لن يعيدوا إعمار بلادنا أبداً، ومن مسؤولية شعبنا أن يفعل ذلك بنفسه”.

فيما أشار مجاهد إلى أن “فرقاً فنية من قطر وتركيا وشركة إماراتية (لم يسمِّها)، تعمل على استئناف العمليات في مطار كابول”.

تشكيل الحكومة

حول الحكومة الأفغانية التي سيتم تشكيلها، أفاد متحدث الحركة بأنها ستكون حكومة “إسلامية” و”قابلة للمساءلة”.

كما أكد أن “طالبان تريد إقامة علاقات جيدة مع العالم”، مضيفاً أن “الصين قوة اقتصادية كبيرة تحتاج أفغانستان إلى دعمها لإعادة إعمارها”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات صحفية، أن قوات الحركة، أحكمت سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان، بعد تمكُّنها من دخول إقليم بنجشير.

كان زعيم المجموعات المسيطرة على ولاية بنجشير، أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، قد أعلن الأحد، استعداده للتفاوض مع حركة طالبان في حال أوقفت القتال وسحبت قواتها من بنجشير ومنطقة أندراب.

بنجشير، هي مسقط رأس أحمد شاه مسعود، أحد أهم قادة المقاومة ضد الاحتلال السوفييتي في أفغانستان بين 1979 و1989، وقُتل قبل يومين من تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وبعد سيطرة “طالبان” على أفغانستان، أعلن أحمد مسعود، مواصلة النضال ضدها، واتخاذه خطوات عملية بهذا الصدد، وحشد مجموعات مختلفة تحت راية “الجبهة الموحدة” التي يُطلق عليها أيضاً “تحالف الشمال”.

وانضم إلى أحمد مسعود، أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لأفغانستان، بعد فرار الرئيس أشرف غني، كما انضم إليه آلاف الجنود من الجيش الأفغاني، الذي انهار بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط كابول بيد “طالبان”.

وسيطرت “طالبان” على أفغانستان، خلال 10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس/آب الماضي.