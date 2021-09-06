تفاؤل حكومي قوي والولادة متوقعة الاربعاء

اشارت ام تي في الى ان الاجواء الحكومية تفاؤلية وايجابية جدا.

ونقلاً عن مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، اشارت معلومات القناة الى ان هنري خوري سيتولى حقيبة العدل، بسام المولوي الداخلية، الشؤون من حصة الرئيس عون، الاقتصاد لسني من حصة ميقاتي، الطاقة لرئيس الجمهورية وستسند الى وليد فياض، اما حصة المردة فهي الاشغال والاعلام.









واستبعد مصدر مطّلع عبر الـmtv ولادة الحكومة غداً بسبب الحداد، مشيرا الى انها قد تتأجل إلى الأربعاء.

واذ تحدثت معلومات عن لقاء مرتقب بين وفد من “حزب الله” والنائب جبران باسيل لمناقشة الملف الحكومي، قالت مصادر باسيل لـ mtv: لا إتصال ولا لقاء مرتقباً بين “حزب الله” وباسيل الذي لا يتدخل بالملف الحكومي.

وكان افيد قبل الظهر ان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم استأنف وساطته الحكوميّة، بعد فترة هدوء أعقبت الخلاف الذي ظهر الى العلن عبر البيانات والمصادر بين بعبدا ورئيس الحكومة المكلّف.

واستفاد ابراهيم، الذي زار قصر بعبدا اليوم والتقى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بحسب موقع “أم تي في”، من حركة الاتصالات الخارجيّة وخصوصاً الاتصال الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، والذي خُصّص للبحث في الملف اللبناني.

وأدّت تطوّرات الساعات الأخيرة الي بروز تفاؤل، يبقى حذراً، تجاه احتمال ولادة حكومة هذا الأسبوع.

في المقابل، أعلن النائب علي درويش أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قدم تشكيلة حكومية كاملة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتا إلى أن “هناك تفاصيل وصلت الى نهايتها، ولكن لا يمكن القول إنها انتهت إلا لدى صدور مراسيم التأليف”.

ورفض إعطاء مهلة محددة للتأليف، مؤكدا أن “الحكومة مؤلفة من أربعة وعشرين وزيرا، وفي حال لسبب ما لم تشكل بهذه الصيغة، فهناك خيارات أخرى للرئيس المكلف من ضمنها طرح موضوع أربعة عشر وزيرا”.

وعن احتمال اعتذار الرئيس المكلف، شدد في حديث إذاعي على أنه “طالما هناك انطباعا بإمكان تأليف حكومة، فالرئيس المكلف جاهز وحاضر لفعل ما يستطيع فعله، إنما اذا وصل الى أبواب مغلقة بشكل كامل فهو سيعلن عدم الاستمرار بالموضوع”.

وأشار الى أن “أطرافا عدة قد أدت دورا ايجابيا في اليومين الماضيين على الصعيد الحكومي”.

المركزية