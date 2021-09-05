الإمارات تستحدث تأشيرتين جديدتين.. وتعزز الاقتصاد بـ”50 مشروعا”

قال مسؤولون حكوميون، الأحد، إن الإمارات تعتزم إطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة لتعزيز قدرة البلاد على المنافسة وجذب استثمار مباشر بحجم 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في الأعوام التسعة المقبلة.

والمشروعات التي تم الكشف عن بضع منها اليوم تشمل الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث تأشيرتين جديدتين لجذب أعداد من المقيمين والعمالة الماهرة.









وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في تكنولوجيا الصناعة والقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بكثافة.

وقالت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة سارة الأميري لرويترز: “تسعى الإمارات على مدى الأعوام الخمسين المقبلة لأن تصبح لاعبا عالميا في الصناعات المختلفة”.

وأضافت “استهدفنا المنطقة خلال العقود الخمسة الماضية. والآن نتحرك لضمان أن عددا كبيرا من القطاعات لدينا تنافس على المستوى العالمي”.

ووفقا لمسؤولين، فإن الإمارات سوف تستحدث تأشيرتين جديدتين، الأولى للعمل الحر والثانية للممولين والعمالة الماهرة، لجذب الأجانب ذوي المهارات المطلوبة والإبقاء عليهم.

وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد لسنوات قليلة مرتبطة بالعمل.

وبحسب مسؤولين، فإن “التأشيرة الخضراء” الجديدة للعمالة الماهرة تتيح مزيدا من المرونة للتكفل بأفراد الأسرة، وتتيح مزيدا من الوقت للعثور على وظيفة جديدة بعد انتهاء عقد العمل.

والعام الماضي توسعت الإمارات في نظام التأشيرة “الذهبية” الذي يمنح إقامة لمدة عشر سنوات ليشمل مزيدا من الفئات. وقالت دبي إن هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي للإمارة بما يصل إلى واحد في المئة.

والثلاثاء الماضي، كشف ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، أنه سيتم الإعلان عن 50 مشروعا وطنيا سبتمبر الجاري، مما سيشكل “إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة”.

وأضاف بن زايد، عبر حسابه في “تويتر”: “أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع”.

وكذلك أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، عن بداية الموسم الحكومي الجديد في الإمارات، مشيرا إلى وجود “50 مشروع وطني بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر”.