النائب ميشال ضاهر: ميقاتي سيعتذر وسيكون الرئيس المكلف الأخير

اعتبر النائب ميشال ضاهر أن “زيارة الوفد الوزاري اللبناني سوريا تقنية”، آملا أن “تتطور العلاقة الاقتصادية بين البلدين، إلا أن قانون قيصر يمنع ذلك”.

وشدد في حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، على أنه طالب منذ اليوم الأول بحكومة إنقاذية، مشيرا الى أن “هناك اتجاها نحو عقد اجتماعي جديد، وهذا ما يمنع تأليف الحكومة”. وقال: “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعتذر وسيكون بالتالي الرئيس المكلف الأخير، ومعلوماتي أنه أراد الاعتذار الأسبوع الماضي لكنه تعرض لضغوط داخلية وخارجية جعلته يتراجع”.









وأكد “تأييد رفع الدعم مع تحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، على ألا يقل عن أربعة ملايين ليرة أي حوالى 200 دولار”.

ودعا إلى “تحرير قطاع الكهرباء وإلى أن تكون الدولة راعية وتطبق اللامركزية الكهربائية”، متحدثا عن “أهمية إنشاء شركات إنتاج تتعاقد مع شركات توزيع، وبالتالي تستفيد الدولة من خلال تأجير الشبكة، وبذلك توقف الخسارة”.

وعن الانتخابات النيابية، دعا المواطنين الى “اليقظة لأن هناك أملا في الخروج من المشاكل في حال وجدت النيات الصافية”.