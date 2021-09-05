“مجموعات إيرانية” تسرق صهاريج محروقات في سوريا آتية من العراق إلى لبنان

افاد “المرصد السوري” بان 9 صهاريج محروقات سرقتها “مجموعات إيرانية” في سوريا من أصل 39 آتية من العراق نحو لبنان.

وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قد اشار سابقا الى أن “دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريج عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان، وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي تدخل سورية قادمة من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريج على الأقل”.









ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن 9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة التي دخلت خلال الساعات الفائتة، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا “أبو الفضل العباس” حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة، كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، قبل أن تقوم ميليشيا “أبو الفضل العباس” بإعادة صيانتها مؤخراً، يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور نتيجة توقف غالبية عمليات تهريب المحروقات من مناطق قسد على الضفة الأخرى لنهر الفرات”.

وكان المرصد السوري قد أفاد في 29 آب الفائت بـ”دخول نحو 50 صهريج محملة بمادة البنزين قادمة من العراق إلى سوريا عبر معبر البوكمال بريف دير الزور، بحماية قوات الفرقة الرابعة، ووفقًا لمصادر فإن الصهاريج وجهتها لبنان”.

المركزية