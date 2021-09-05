هادي حبيش: سنقدم استقالتنا اذا لم تتشكل الحكومة

علق عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش في مقابلة معه ضمن برنامج “الحدث” مع سمر أبو خليل على زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر أراضيها وقال “عندما تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية عندها يكون التعاطي معها من دولة لدولة”.

ولفت أنه “لا مشكلة لدينا إذا كانت زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا ستجلب الكهرباء إلى لبنان، معتبراً أن المشكلة مع سوريا منطلقة من جامعة الدول العربية وبسبب مقاطعتها.









ورحب وقال:”أهلا وسهلا بالغاز من سوريا ومن أي دولة أيضاً ..”شو هالمصيبة”؟!”.

وتابع حبيش: “لا مصلحة لنا أن نكون على خلاف مع سوريا ونقبل المساعدة من أي دولة باستثناء “إسرائيل””.

وأضاف أن “أميركا سمحت للبنان باستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا ..”كتر خيرن” ومصلحتنا أن لا ندخل بالصراعات بين سوريا وأميركا”.

وشدد أن “كتلة المستقبل ضد عودة العلاقات مع سوريا إذا كانت ستؤدي إلى مشكلة مع جامعة الدول العربية ولن نتعاطى معه كفريق سياسي.

كما تحدث عن ملف تشكيل الحكومة وقال حبيش أن صيغة حكومة 14 وزيراً لم تطرح بشكل جدي، مؤكداً أن الثلث المعطل هو المعضلة الوحيدة في عملية تشكيل الحكومة.

كما حذر وقال :”ذاهبون إلى انهيار كبير حتى نهاية أيلول على كافة الصعد، وهناك خيارات اذا لم يتم تشكيل حكومة ومنها الاستقالة من مجلس النواب”.

وأشار حبيش أنه “ما بقا في شي اسمو رئيس الجمهورية” وهو مع ذهاب كل الطبقة السياسية لانتاج طبقة جديدة .

كذلك تطرق للحديث عن مسار قضية حادثة مرفأ بيروت والاستدعاءات التي قام بها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار .

كما تحدث حبيش عن آخر التحقيقات في حادثة التليل، محذراً من وقوع دم جديد في عكار بسبب أزمة المحروقات .

وختم بالقول أنه يتابع الملف وهناك مطالبة بذهاب القضية للمجلس العدلي.