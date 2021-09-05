الشاي يساعد على فقدان الوزن ويخفض الكوليسترول

قالت خبيرة التغذية بيث زرووني إن أنواع الشاي المختلفة تتمتع بفوائد صحية جمّة، وذلك مع توالي الدراسات التي تُسلّط الضوء على منافع شرب الشاي، والخيارات العديدة المتاحة فيه.

وأوضحت خبيرة التغذية بمركز التغذية البشرية التابع لمعهد أمراض الجهاز الهضمي وجراحاته في مستشفى كليفلاند كلينك أن الدراسات تؤكّد منافع شرب الشاي، التي استفاد منها البشر في العصور القديمة، مشيرة إلى أن نبتة الشاي المتواضعة، وهي شجيرة تُعرف باسم كاميليا سينينسيس، قدّمت منذ زمن بعيد ما اعتُبر “علاجا لبعض الأمراض”.









وألقت زرووني الضوء على أنواع الشاي الرائجة، التي يُنصَح بتناولها للمساعدة في علاج عدد من الأمراض الشائعة.

وقالت خبيرة التغذية إن الشاي الأخضر يتفوق دائما عندما يتعلق الأمر بالمنافع الصحية، التي تغطي الكثير من المجالات، واصفة إياه بـ”حلّال المشاكل”. وأضافت أن مراجعة الأدبيات الطبية تقدّم لمحة سريعة عن تلك المنافع، وتربط بين استهلاك الشاي الأخضر وكل من الوقاية من السرطان ومحاربة أمراض القلب وانخفاض ضغط الدم وعلاج الالتهابات.

ووفقا لزرووني، ترتبط القوة العلاجية للشاي الأخضر باحتوائه على مضادات الأكسدة، وهي مركبات حيوية توجد طبيعيا في أوراق الشاي، وتساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن تفاعل الجذور الحرة مع الجزيئات الأخرى في الجسم.

كما يقدم الشاي الأسود العديد من المنافع، التي يشتمل عليها الشاي الأخضر، نظرا لكونه مصنوعا من أوراق النبات نفسها، مثلما أشارت خبيرة التغذية، التي بيّنت أن الأوراق المستخدمة في صنع الشاي الأسود تُترك لتتخمّر وتتأكسد، فيتحول لونها إلى البني أو الأسود، في حين أن أوراق الشاي الأخضر تُعالَج في وقت مبكر وهي لا تزال خضراء، مضيفة أن الشاي الأسود “يحتوي عموما على كافيين أكثر مما يحتوي عليه الشاي الأخضر، ما يشكّل عامل اختيار مهما لمن يرغب بالتحكّم في كمية الكافيين، التي يتناولها”.

وأشارت الدراسات إلى أن الزنجبيل يحارب الغثيان، ما يجعله علاجا جيدا لغثيان الصباح أثناء الحمل، بحسب زرووني، التي أكّدت ثبوت منافع الزنجبيل للجهاز الهضمي؛ حيث يساعد على تحريك الطعام من المعدة عبر الجهاز الهضمي، ما يعمل على تهدئة عُسر الهضم وتخفيف آلام المعدة، وأضافت “يريح الزنجبيل الأمعاء، ويُشعر المرء بالراحة إذا كان يُعاني من مشاكل في البطن”.