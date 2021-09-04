باسيل لشباب “التيار”: نحن جيل عون الذي حرّر لبنان من الفساد ولن نقف متفرجين على من يحرمنا من حكومة

توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى شباب التيار بالقول: “نحن الجيل الذي مر بأيام صعبة ولكن بكل فخر جاء اليوم الذي وقفنا وقلنا فيه اننا الجيل الذي حرّر لبنان من الاحتلال والوصاية، وانتم مهما تعرضتم لمصاعب سيأتي اليوم الذي تقفون وتقولون فيه نحن جيل عون الذي حرّر لبنان من الفساد”.

أضاف: “لا تخجلوا بأي موقف اذا كان هو الحقيقة، فالكذبة مهما تكرّرت لا تصبح حقيقة وانتم تعانون الاضطهاد والظلم لأنكم جئتم لإصلاح ما لا يريدون اصلاحه كالكهرباء وغيرها”.









واعتبر باسيل أن المهم الصمود وان نعرف اننا اولاد الحقيقة والحق، مضيفًا: “نحن نفتخر بكل مسيرتنا ولا يمكن لأحد ان يضعنا في موقع الاتهام”.

وتابع: “ذنبنا الوحيد اننا وحدنا رفضنا سياسة النزوح كما رفعنا الصوت رفضا للتوطين ولا يكون عنصريا من يضع مصلحة شعبه اولا”.

ولفت الى اننا عندما طالبنا بالاستقلال قالوا اننا عملاء ورمونا في السجون وعندما طالبنا بالاصلاح قالوا عنا فاسدين اما الحقيقة فواضحة.

وقال باسيل: “ممنوع في التيار ان يحكى خطاب تقسيمي فنحن لا نعيش على الكراهية والحقد، ولبنان يجب ان يبقى بلدا واحدا لنا جميعا والحفاظ على الوحدة يكون بالحفاظ على المكونات والخصوصيات وهذا ما تحققه اللامركزية الادارية الموسعة ونحن نريد نظاما سياسيا متطورا يشبه شبابنا”.

وعن الملف الحكومي لفت باسيل: ان شاء الله قريبا تكون لنا حكومة ومن يريد ان يحرمنا من حكومة فليذهب الى انتخابات ونحن لن نقبل ابقاءنا سنة اخرى بلا حكومة ولن نقف متفرجين.