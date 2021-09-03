فيديو لتمساح التهم طائرة بدون طيار يحصد ملايين المشاهدات.. ظهر كما لو أنها انفجرت في فمه

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتمساح يلتهم طائرة بدون طيار بينما ينبعث دخان من فمه، وأشارت صحيفة The Independent البريطانية إلى أن التمساح ظن الطائرة الصغيرة طعاماً فالتهمها بينما كانت تحلق فوق رأسه.

حسب تقرير الصحيفة الذي نشر الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، يظهر التمساح في الفيديو وهو يمضغ ما قالت عنه المرأة التي حمّلت الفيديو على الموقع إنها بطارية الطائرة، وما لبث الدخان الأبيض أن غمر الحيوان. وحتى نهاية المقطع، يمكن مشاهدة التمساح يعاني لابتلاع الطائرة.









مصير التمساح غير واضح

في البداية، قسمت المستخدمة، التي يحمل حسابها الاسم التعريفي @devhlanger، الفيديو المتداول إلى جزءين، أحدهما جرت مشاركته في 22 أغسطس/آب، والآخر يوم الاثنين 30 أغسطس/آب. وعندما حدث أن جرى تداول الجزء الثاني مع تحقيق أكثر من 4 ملايين مشاهدة، دمجت المستخدمة الجزءين في مقطع واحد.

الحقيقة أن مصير التمساح ليس واضحاً في المقطع. لكن مستخدمة تيك توك كتبت في التعليقات على أحد المقطعين إن التمساح كان بخير وإنه “كان لا يزال يبدو جائعاً بعد ذلك”.

أثار الحادث جدلاً حول ما إذا كان ينبغي السماح للطائرات بدون طيار بدخول البيئات الطبيعية، لأنه من المعروف أنها تزعج الحيوان.

انتقادات لاستخدام الطائرات في الحدائق

في هذه الحالة الخاصة، زعم بعض المشاهدين بأن الحادث وقع في حديقة إيفرغلاديس الوطنية، التي تنتهج سياسة ضد الطائرات بدون طيار. ومع ذلك، ردت المستخدمة بأن الحادث قد صُوّر خارج الحديقة.

كانت ردود أفعال المشاهدين انتقادية بدرجة كبيرة؛ إذ زعم البعض أنهم أبلغوا السلطات المحلية عن مستخدمة تيك توك، وفقاً لتقرير نشرته مجلة Newsweek الأمريكية. لكن المستخدمة ردت مدافعة عن نفسها بأن الحادث كان “عرضياً”.

وفقاً لإدارة المنتزهات الوطنية، ثمة حظر شامل على استخدام الطائرات داخل المنتزهات الوطنية منذ يونيو/حزيران 2014، ويغطي بدوره 417 منتزهاً و23 مسلكاً برياً و60 نهراً تحت إشراف إدارة المنتزهات الوطنية.

كما ذكر موقع الإدارة أن استخدام الطائرات بدون طيار اجتر شكاوى من الإزعاج والضوضاء من الزوّار، ومخاوف بشأن زوّار الحديقة، علاوة على أن إحدى الحوادث الموثقة انطوت على انتهاك الحياة البرية.