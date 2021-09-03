وهاب: “كم يوم ببلش يفوت النفط الايراني على لبنان”

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في اتصال مع “الجديد” ضمن برنامج الحدث مع جوزفين ديب أن العقدة في تأليف الحكومة خارجية، مضيفاً ان “الخلافات لم تعد كبيرة لحتى تسبب تاجيل للحكومة امام المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الناس الا اذا كان المسؤولين عندهم انفصال تام عن الواقع.”

الى ذلك كشف وهاب أن “يوم الاحد المقبل سأزور مع وفد يضم النائب طلال ارسلان وشيخ العقل الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق”.









وقال وهاب: “الباخرة الايرانية صارت واصلة على بانياس وكم يوم ببلش يفوت النفط على لبنان وقد تحددت المخازن والمسألة منتهية وستفرج السوق.”

وأضاف: “كنت عند رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ يومين وتناول اللقاء القضايا الداخلية وكان ممتاز والجو الدرزي وفي الجبل جداً ممتاز والتعاون كامل بكل القضايا الامنية والسياسية.”