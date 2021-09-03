بالفيديو: هلعٌ ورصاص امام مقهى وسط بيروت… عمليّة اغتيال؟!

حصل حادث إطلاق نار في بيروت عصر اليوم، ما أدى الى إصابة شخص تم نقله الى المستشفى، فيما تعددت الروايات بشأن ماحصل وحسمت بنفي وتوضيح من قوى الامن الداخلي.

فوفق موقع الكتائب، أقدمَ مسلحون يستقلون سيّارة على إطلاق النار بإتجّاه أحد المارّة في شارع المطاعم وسط بيروت مقابل مطعم “bebabel”، وفروّا الى جهة مجهولة، فيما هرع عدد من المارّة إلى مساعدة الضحية التي لم تعرف هويتها أو أسباب إطلاق النار عليها حتى الساعة.









وتسبّب إطلاق النار بحالةٍ من الذعر بين روّاد المطاعم والمارّة في المنطقة.

بدورها، افادت “النهار” بوقوع إشكال في منطقة ميناء الحصن في بيروت بالقرب من “ماناكو كافيه” أدّى إلى إصابة صاحب المقهى بساقه.

وأشارت إلى أنّ الإشكال وقع على خلفية سجال فردي بين مرافقي أحد الأشخاص وصاحب المقهى تطوّر إلى تلاسن وإطلاق نار من المرافق ممّا أدّى إلى إصابة أحد الأشخاص واستدعى تدخّل القوى الأمنية التي تطوّق المنطقة حالياً.

وبحسب معلومات مصدر أمني لموقع mtv، أن أحد الأشخاص ويدعى م. ع، يرافقه مسلّحون، أراد أن يدخل الى أحد المقاهي، فسمح له صاحب المقهى بالدخول لوحده من دون المواكبة المسلّحة، فما كان منهم إلا أن أطلقوا النار عليه.

ولاحقا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول عملية اغتيال في وسط بيروت بالقرب من أحد المطاعم هو عار عن الصحة، إذ بنتيجة المتابعة الأولية تبيّن أن اشكالا فردياً قد حصل بين صاحب مطعم وأحد الروّأد ومن يرافقه، حيث قام أحد منهم بإطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الأول الذي أصيب في رجله وفرّوا الى جهة مجهولة. نقل المصاب الى المستشفى للمعالجة والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.