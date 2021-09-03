تسعيرة جديدة لـ “الخبز الابيض”

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، واستنادًا إلى ارتفاع سعر المحروقات في السوق، كما وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، ونظراً لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، ونظراً لزيادة أجور العاملين في انتاج الخبز اللبناني، واستنادا الى هذه الظروف والواقع الميداني الذي دفع بالافران بان تنقص كمية البيع الى المستهلك عبر الموزعين من 90% الى 70% وذلك من من كمية انتاجها من ربطات الخبز، واستنادًا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك.

و”نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسسًا من نقابات الأفران في لبنان معهم”، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:









– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 915 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 365 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنه عن 915 غرام بسعر 5000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 365 غرام بسعر 3250 ل.ل. كحدٍ أقصى.