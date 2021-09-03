الاخبار: عون كان يصوّب نحو الحريري وبري… لا ميقاتي

أوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة “الأخبار” أن بيان الرئيس ميشال عون، الذي صدر عقب بيان آخر للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أمس، والذي اتهم فيه الأخير البعض بتحويل عملية تشكيل الحكومة إلى “بازار سياسي وإعلامي مفتوح” لم يكن موجهاً ضد ميقاتي.

وأشارت المصادر إلى أن الإشارة في بيان الرئاسة كانت إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.









وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد أصدر بياناً، عقب وقت قصير من بيان ميقاتي، وأكد أن الرئيس “المتمسك أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى جانبها، أعلن أكثر من مرة بأنه لا يريد، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن”.