تداول هاشتاغ “تزوجني بدون مهر” في لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة، لشابات لبنانيات يطالبن فيها بالزواج من دون مهور.

وأطلقت حسابات هاشتاغا حمل اسم “تزوجني بدون مهر”، بهدف حل مشكلة العنوسة المرتفعة التي تعاني منها لبنان، في ظل ظروف اقتصادية متدهورة في البلاد.









وجاءت هذه الحملة بعد هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، إلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى.

ولاقت الحملة ترحيباً من مشاركين عبر مواقع التواصل، حيث قال البعض إن الفكرة تهدف إلى حث الشباب على الزواج، وتقليل نسب العنوسة في أوساط الفتيات، والتخفيف من عقبة المهر الذي يعتبرون أنه عادات اجتماعية تثقل كاهل الشباب دون جدوى.

في حين عارضها آخرون واعتبروا أن المهر، من أبسط حقوق الفتاة عند الزواج، وتشعر الشاب بالمسؤولية عند تقديمه.