بري لوفد الكونغرس الأميركي: لحصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، والسيناتور ريتشارد بلو منثل، السيناتور كريستوفر فان هولاند وتوماس أوسوف بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وقد أعرب الرئيس بري عن أمله بإنجاز حكومة في القريب العاجل مشددًا بالمقابل الإلتزام بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.









وحول السياسة الأميركية في المنطقة أكّد رئيس المجلس في الشأن الفلسطيني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وضرورة عدم إبقاء إسرائيل إستثناءً وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار الأممي 1701.

كما أكد رئيس المجلس لوفد الكونغرس على ضرورة حصول لبنان على إستثناءات تضمن حرية حركة الإستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة سوريا بما يساعده في حل الكثير من الأزمات الإجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني.