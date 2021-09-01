سمية الخشاب تطالب بفرض “رخصة للإنجاب”!.. دعت لإخضاع الأزواج لاختبارات نفسية ومالية

طالبت الفنانة المصرية سمية الخشاب بفرض الحصول على “رخصة” وإخضاع الأزواج الراغبين في الإنجاب لامتحان قبل منحهم الحق في ذلك، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخشاب أضافت أنه يجب أن يتم منح “رخصة الإنجاب” بعد التأكد من قدرة الزوجين مالياً واجتماعياً ونفسياً على تربية أطفال ورعاية جيل جديد، وقالت إن من يفشل في الاختبار يتوجب عليه الخضوع لدورة تدريبية لتأهيله لتحمل مسؤولية رعاية الصغير.









الفنانة المصرية التي خرجت من زيجاتها المعلنة بدون إنجاب أطفال، غردت عبر حسابها بموقع تويتر، الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021، قائلة: “أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي يتعمل لهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟”.

تابعت قائلة: “واللي يسقط في الامتحان يعملوا له therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم”.

في تغريدة أخرى على صفحتها بموقع تويتر كتبت سمية الخشاب رداً على أحد متابعيها: “أخطاء الآباء يتحملها الأبناء وبيدفعوا التمن وهما مالهمش ذنب”.

“رخصة الإنجاب” التي طالبت بها سمية الخشاب أثارت الكثير من الجدل بين متابعيها، إذ اعتبر البعض أنه لا يمكن حرمان الأزواج من الإنجاب ووضع شروط خاصة لذلك، بينما وافق آخرون على فكرة الفنانة المصرية من أجل تفادي مجموعة من المشاكل.في تصريح لموقع “الجرس” قالت سمية الخشاب إنها لا تدعو لتحديد النسل من خلال دعوتها لفرض “رخصة إنجاب”، بل “تتكلم عن مسؤولية الأزواج تجاه أبنائهم”.