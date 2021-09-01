حماس تواصل تحركاتها الأمنية في الأراضي الفلسطينية

خاص – بيروت أوبزرفر

ذكرت مصادر إعلامية إن سلطات الاحتلال زعمت إحباط تهريب معدات من الضفة كانت مخصصة لمشروع الأنفاق في قطاع غزة. وقالت هذه المصادر أن المفتشين الأمنيين التابعين لسلطة العبور عند معبر ترقوميا أحبطوا محاولة تهريب معدات IBA ، والتي كانت معدة لمشروع نفق حماس في غزة”.









يذكر أن هذه الخطوة تأتي مع زيادة القوات الأمنية من اعتقالاتها ومراقبتها ضد نشطاء حماس في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار حماس وقف مفاوضات المصالحة مع حركة فتح، بالإضافة إلى حصول معلومات كثيرة تكشف نية حماس في تسريع خطواتها الأمنية في الخليل ونابلس.

يذكر أن كانت الزيارة الأخيرة لقادة حماس إلى الأردن جاءت فرصة لتمرير تلميحاتهم بالهدوء وفي نفس الوقت “للخروج” منهم بوعد بعدم تسريع الاستقرار في الضفة الغربية.