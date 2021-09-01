حلفاء “حزب الله” غير متحمسين للنفط الإيراني!

تواصل السفينة ال#إيرانية المحملة بالمازوت الإيراني ابحارها إلى الوجهة المحددة. وهي باتت في مياه المتوسط ويتوقع وصولها أواخر الأسبوع الحالي. لكن كيف ينظر حلفاء “#حزب الله” إلى استيراد النفط الإيراني وكيف ستتصرف #وزارة الطاقة؟

عندما اختار الأمين العام لـ”حزب الله” #السيد حسن نصرالله ذكرى العاشر من محرم بما تعنيه تلك الذكرى للإعلان عن إبحار “سفينتنا الأولى”، كان على ثقة من ان الحديث في يوم استشهاد الامام الحسين بن علي ليس مجرد كلام وانما هو وعد قاطع وصادق.









بيد ان الضجة التي أحاطت بخط ابحار السفينة زرعت الشكوك في صحة اعلان نصرالله إلى حد ان البعض تداول الجمعة الفائت ان السفينة لم تبحر اصلاً وهي لا تزال راسية في المياه الإقليمية الايرانية.

لكن السيد أعاد إطلاق موقف آخر من خلال الإعلان عن ابحار سفينة ثانية ومن ثم سفينة ثالثة. وبحسب أوساط متابعة فإن السفينة الأولى ابحرت فعلاً مساء الخميس، أي في الموعد الذي أعلنه “حزب الله”، وان مدة ابحارها هي 14 يوماً، وبالتالي فإن موعد وصولها هو الجمعة المقبل.

والسؤال: إلى اين ستتجه السفينة وهل سترسو في مرفأ #لبناني ام في مرفأ سوري؟ المعطيات المتوافرة إلى اليوم تشي بأن الوجهة النهائية للسفينة هي لبنان وليست سوريا، والامر قد يكون خلاف ذلك للسفن الأخرى. وتفيد المعطيات أن الباخرة محملة بالمازوت.

منذ اعلان الأمين العام لـ”حزب الله” عن ابحار سفينة المحروقات، اختار حلفاء الحزب الصمت ولم يعلق احد لا ايجاباً ولا سلباً على الامر وحتى اقرب المقربين اليه، أي حركة “أمل”، فانها اختارت عدم التعليق، وكذلك فعل”التيار الوطني الحر” و”تيار المردة”. في المقابل لم ينتظر خصوم الحزب الكثير من الوقت لاطلاق السهام على السفينة ولم يترك هؤلاء أي “سلاح” الا استخدموه بدءاً من الرئيس سعد الحريري وصولاً إلى “القوات اللبنانية”. وفي تعليق على المحروقات الإيرانية قال النائب في كتلة “المستقبل” نزيه نجم انه “لن يشتري المازوت الإيراني لان ذلك مخالف للقانون”، فيما شن نواب “القوات” هجوماً على نصرالله متسائلين عن السيادة ودور الحكومة في وقت بات “حزب الله فيه هو المقرر الفعلي”.

بدورها، رفضت وزارة الطاقة التعليق، مؤكدة ان أي طلب لم يقدم اليها للبت به وفق الأنظمة المرعية الاجراء، ولا يزال الوزير ريمون غجر ينأى بنفسه عن الامر وهو اصلاً ينكر وجود عروض إيرانية رسمية لتزويد لبنان الفيول. وسأل: “هل من عرض رسمي لنتعامل معه وننظر فيه”؟

إنكار غجر للعروض الإيرانية التي كررها اكثر من مسؤول إيراني يبقى ضمن حسابات “التيار الوطني” بحيث لا يريد استفزاز الاميركيين وفق قاعدة “التقية”، ولربما يحسن ذلك من حظوظ “البرتقاليين” في الاستمرار في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

إلا ان حارة حريك لن تقف عند التعليقات على استيراد الفيول الإيراني ولاسيما انها تلقت جرعة دعم قوية من طهران، عدا ان القرار الذي اتخذته قيادة “حزب الله” غير قابل للنقاش وان كان الرئيس عون محرجا بعض الشيء، ولكن في كسر واشنطن الجزئي لقانون “قيصر” سيكون الامر اقل وطأة على بعبدا وان كانت ترى في اعلان حليفها إيجابيات تجلت في قرار الولايات المتحدة على لسان سفيرتها في لبنان كسراً لما كان قائماً قبل اشهر وفتح الطريق امام الحكومة للتفاوض مع دمشق بشأن استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية. وفي السياق، سيغادر وفد لبناني في جولة إلى الدول الثلاث خلال أيام للبحث في المسائل التقنية مع الجانب السوري وكذلك للاطلاع على تفاصيل من عمّان والقاهرة.

النهار