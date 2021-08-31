حسن يدهم مستودعاً للأدوية ويضبط أدوية مفقودة

يواصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عمليات دهم مستودعات الأدوية، ليكشف اليوم عن فضيحة جديدة، حيث قال: “عثرنا على 6800 حبّة من دواء مقطوع من المستشفيات كنّا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى”.

وأكد حسن “الإستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، فيكفي إجراماً واستغلالاً للناس”، متمنّياً على القضاء المختص “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين والشركات التي تشكّل بعملها خطراً على المواطنين”.









من جهتها، أشارت مالكة الصيدلية المُداهمة في سد البوشرية إلى أنّها “اضطرت إلى تخزين الدواء بسبب انقطاع مادة البنزين ما يمنعها من التنقلّ لشرائه”.

وأضافت: “نحن في خدمة المواطنين ونفتح طيلة أيّام الأسبوع ولا نقوم بالاحتكار إنّما نحاول تأمين حاجتنا فقط”.

بدوره، طلب حسن منها “إمضاء تعهدّ بنقل الأدوية إلى صيدليتها وعدم تخزينها في الشقة وإقفالها على الفور بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.