صورة توثق رحيل آخر جندي أميركي من أفغانستان

نشرت القيادة الأميركية الأميركية “سنتكوم” صورة لآخر عسكري أميركي غادر أفغانستان بالتزامن مع الموعد النهائي للانسحاب.

ويظهر في الصورة “اللواء كريس دوناهيو، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82” الذي بمغادرته “تم استكمال المهمة الأميركية لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر” وفق ما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للقيادة المركزية.









وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الاثنين، انتهاء العمليات العسكرية للجيش الأميركي في أفغانستان، بمغادرة آخر طائرة أميركية، مساء الاثنين، مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة أنهت وجودها العسكري في أفغانستان المستمر “منذ 20 عاما”، مؤكدا أن العالم سيحاسب طالبان على وفائها بتعهداتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن عمل الولايات المتحدة في أفغانستان لم ينته بعد الانسحاب، مشيرا إلى استمرار الجهود البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى أفغانستان من العاصمة القطرية الدوحة.