تفاصيل مكالمة هنية للقاهرة أخيرا

خاص – بيروت أوبزرفر

أفادت مصادر حصرية مصرية أن إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، تواصل أخيرا مع عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ، في محاولة منه لبذل قصارى جهده لتهدئة الغضب المصري تجاه الفلسطينيين بعد أحداث الحدود بين غزة ومصر.









وكشفت المصادر ذاتها أن هنية دعا مصر إلى إعادة فتح معبر رفح ، وأدعى كامل أن حماس أبدت استعدادها لتهدئة العنف قبل إعادة فتح الحدود والسماح بالسلع والمنتجات الأساسية والمساعدات .

وقالت المصادر أيضا أن حماس يجب أن تنسق كل خطوة مع مصر وإلا فإن العلاقة بينهما يمكن أن تتدهور. وأكد المتحدث باسم حماس ، عبد اللطيف القانوع هذه التصريحات قائلاً إن حركته تقوم بذلك على الأكثر لتهدئة المنطقة ومنع أي تسرب للعنف من غزة إلى الجانب الآخر من الحدود.