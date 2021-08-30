أي عمل فني تحضّره الفنانة يارا؟

يبدو أن النجمة اللبنانية يارا تتحضر لعمل فني جديد، حيث شاركت متابعيها بالتحضيرات الجارية لشدّ حماستهم إلى العمل الذي من المرجح أن يكون أغنية لبنانية ستبصر النور بعد غياب ملحوظ لها عن الأغاني اللبنانية.

ولفتت صورة يارا التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” إعجاب المتابعين للعمل الذي تحضره من دون إعطاء أي تفاصيل عنه، بل بدت يارا في الصورة وهي بالقرب من آلة “الأورغ “وحيّت متابعيها وسألتهم عن ماهية العمل بقولها: “مساكم خير وحب وأمل، يا ترى شو عم يتحضر؟؟؟”









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وأجمعت التعليقات من قبل المتابعين على تحضيرها لأغنية لبنانية وفيديو كليب، وقال البعض الآخر إنها تحضر لألبوم غنائي لبناني، كما أثنى آخرون على طلّتها وجمالها وإحساسها.

تجدر الإشارة إلى أن أغاني يارا التي طرحتها أخيراً من ألبومها الغنائي الخليجي “غير الناس” تحظى بنجاح لافت وبانتشار واسع.