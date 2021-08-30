كان_يعلم تجدد المطالبات برفع الحصانة عن ميشال عون

دعا لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع الحصانة عن رئيس الجمهوريّة في ملف انفجار مرفأ بيروت لأنّه #كان_يعلم عن نترات الأمونيوم من تقرير أمن الدولة قبل الانفجار بـ15 يومًا.

ودشن مغردون عدة هاشتاغات على غرار #كان_يعلم الذي سبق أن تصدر الترند العام الماضي في نفس التوقيت بعد انفجار مرفأ بيروت بالإضافة إلى هاشتاغي #روح_عالتحقيق و#عهد_جهنم وهو مستوحى من كلمة سابقة للرئيس ميشال عون.









في المقابل استنفر جمهور التيار العوني للدفاع عن ميشال عون وعن عهده، يقول لبنانيون إنه “عهدٌ يعيش أزلامه على الفساد ويستقوون بسلاح ميليشيا حزب الله”.

وفي الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دمارًا ضخمًا في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.

وقتل الانفجار 214 شخصًا على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وإهراءات القمح وعناصر من فوج إطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمحلات. ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائها.

ونتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنًا. وأثبتت تقارير إعلامية أن ميشال عون كان يعلم ولم يحرك ساكنا. وقال مغرد: