بعد انتقاله إلى مانشستر يوناتيد.. رونالدو “يسحق” ميسي على منصات التواصل الاجتماعي

يبدو أن التنافس سيبقى محموما بين أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم, إذ يتجسد بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي دون قصد من النجمين، الأرجنتيني ميسي، والبرتغالي رونالدو.

وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن إعلان انتقال “الدون” إلى مانشستر يونايتد قادما من نادي يوفنتوس جلب إعجابات واهتماما أكبر بكثير من الذي حصل عليه “البرغوث” عقب رحيله من برشلونة إلى باريس.









وأشارت إلى أن تغريدة إعلان قدوم نجم ريال مدريد الأسبق إلى “المانيو” قد جلبت في ساعات قليلة 68 ألف تعليق، و850 ألف إعادة تغريد، وما يقرب من 2 مليون إعجاب.

في المقابل ومنذ 10 أغسطس الجاري، حصلت تغريدة إعلان قدوم “الساحر الأرجنتيني” إلى ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية نحو 16 ألف تعليق و 258 ألف إعادة تغريد و 870 ألف إعجاب.

وبالتالي فإن “تغريدة رونالدو” قد سحقت نظيرتها المتعلقة بميسي، وفقا لعنوان الصحيفة المدريدية، ويبقى على معجبي النجمين الانتظار لمعرفة سيحقق إنجازات أكثر مع فريقه الجديد سواء في البطولات المحلية أو على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا.