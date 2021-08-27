الهدوء… السمة البارزة على الساحة الفلسطينية

خاص – بيروت أوبزرفر

يصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بالخارج في الحركة، خالد مشعل، الجمعة، العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في جنازة قيادي بالحركة.









وأعلن عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، الخميس، أن هنية ومشعل يصلان عمّان الجمعة؛ للمشاركة في تشييع القيادي بالحركة إبراهيم غوشة، الذي توفي الخميس.

وعبّر الرشق، في تغريدة عبر “تويتر”، عن الشكر والتقدير للملك الأردني، عبد الله الثاني، لموافقته على الزيارة.

ولم يوضح الرشق إن كانت قيادة الحركة ستلتقي أيا من المسؤولين الأردنيين خلال هذه الزيارة.

من ناحية أخرى جاءت جنازة الطفل الفلسطيني عماد حشاش يوم الثلاثاء الماضي لتؤكد على رغبة الفلسطينيين في التهدئة.

ومرت الجنازى بسلام بعد استشهاد حشاش الذي فقد حياته في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة في مخيم بلاطة للاجئين.

وقالت صحيفة القدس الفلسطينية أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حافظت على النظام وحالت دون تصعيد الأمور ، على الرغم من الغضب الموجه نحو إسرائيل.

وتطرق القيادي الفلسطيني جبريل الرجزب إلى هذا الموضوع مع الصحفيين قائلا ان الحفاظ على استقرار الضفة هو مصلحة فلسطينية.

كما أعرب جبريل عن أمله في أن تتوقف تصرفات حماس فيما يتعلق بالرأي العام تجاه السلطة الفلسطينية ، وألا تستخدم حماس مثل هذه الأحداث كوسيلة ضغط.