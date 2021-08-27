المعارضة الايرانية للبنانيين: اليوم تصدر ايران اليكم الدواء والوقود وغدا ستصدر طرق التعذيب الوحشية والقمع

خاص – بيروت اوبزرفر

قال مصدر في المعارضة الايرانية لبيروت اوبزرفر أن ايران تصدر الدواء والمازوت وربما احتياجات اخرى للبنان وقريبا جدا ستصدر اليها السيطرة التامة وطرق التعذيب الوحشية في السجون والقمع الهمجي، كما كشفنا عنها في سجون الملالي، واضاف لمصدر ان المعارضة الايرانية استطاعت اختراق انظمة الملالي ونقل الصور البشعة والتعذيب الوحشي في السجون المدنية وهذا اثبات على وحشية هذا النظام تجاه ابناء الشعب الايراني فكم بالحري عندما تسيطر ايران بواسطة ادواتها العميلة على دول اخرى مثل اليمن والعراق ولبنان.









وحذر المعارض الايراني اللبنانيين من الاستسلام الى هذا النظام المتوحش وقال انهم في البداية يبدون لطفاء ومهذبين ويصدرون اليكم الدواء،والذي بمعظمه فاسد، ثم يمدونكم بالمازوت والوقود وذلك تمهيدا للسيطرة على هذا البلد الجميل ونقل طرق التعذيب الوحشية اليه لاخضاع المواطنين واجبارهم قبول كل ما يريده الولي الفقيه على خامنئي ونظامه الوحشي في السيطرة على منطقة الشرق الاوسط وتصدير ثورته الخمينية الى بلاد المسلمين والدول الفقيرة التي يغرونها بالسلاح والمال.

هذا وكانت تداولت وسائل الاعلام صور صادمة للتعذيب في سجن قرب طهران تسربت التسجيلات المصورة منه بواسطة وعلى يد المعارضة الايرانية مما ادى الى نشر اعتذار رسمي ايراني عن هذه الممارسات الوحشية.