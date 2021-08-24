هواتف آيفون الجديدة.. “مفاجأة سعيدة” تخص الكاميرات والبطارية

قبل أسابيع قليلة فقط من الكشف الرسمي عن أحدث هواتف شركة Apple، نشر موقع Phone Arena المتخصص بأخبار الهواتف النقالة تسريبات عما يمكن أن يكون عليه الشكل الجديد لهواتف iPhone 13، التي قال إنها قد تحتوي كاميرات أكبر، وتختلف في الحجم بشكل طفيف عن الإصدارات الماضية.

ويقول الموقع إن الإصدارات المقبلة ستشمل هواتف: iPhone 13, iPhone mini, iPhone 13 pro, iPhone 13 pro max.









صور تبين أحجام الآيفونات الجديدة كما نشرها موقع svetapple

وتظهر الصور التي نشرها موقع Cult of Mac لحافظة هواتف iPhone الجديدة إن كاميرات الهواتف التي سيكشف عنها ستكون أكبر بمقدار 8 بالمئة من هواتف موديل 12، فيما تصل الزيادة في الحجم إلى 15 بالمئة في هواتف Pro.

وقال الموقع إن جميع طرازات 2021 ستستخدم تقنية Sensor-Shift لتحقيق الاستقرار في مقاطع الفيديو وتخفيض أثر اهتزاز الأيدي خلال التصوير.

صور تبين أحجام حافظات الآيفونات الجديدة كما نشرها موقع svetapple

وتعمل هذه التقنية من خلال ضبط الحساسات والمستشعرات في الهاتف لزيادة وضوح الصورة على الرغم من الاهتزازات.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الكاميرات الجديدة محسنة على نطاق واسع “جدا”.

ويتوقع أن تشمل التغييرات أيضا تطوير البطارية التي تصل قدرتها إلى “أكثر من 4 آلاف mAh.

ويشاع أن جهازي iPhone 13 Pro و iPhone 13 مجهزان ببطاريات 3095 مللي أمبير في الساعة، بزيادة 10% عن بطاريات 2815 مللي أمبير في الساعة المستخدمة على iPhone 12 و iPhone 12 Pro.

وتشمل التغييرات المفترضة أيضا تغييرا طفيفا في مكان أزرار الطاقة والصوت، وتغييرات على الشاشة تساهم في حفظ البطارية بالتناسب مع نوع الاستخدام.