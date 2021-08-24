أطفال من غزة يطالبون برفع الحصار الإسرائيلي

بيروت أوبزرفر

طالب أطفال فلسطينيون في قطاع غزة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ15 على التوالي على القطاع.

جاء ذلك خلال وقفة، نظّمتها الفصائل الفلسطينية، أمام معبر بيت حانون “إيرز”، شمالي القطاع، رفضا لاستمرار الحصار.

وأطلق الأطفال، خلال الوقفة، بالونات في سماء المدينة، في إشارة لتطلعهم للحرية.

كما رفعوا “أعلام فلسطين”، إلى جانب لافتات كُتب على بعضها “أنقذوا طفولتنا”، و”نحن أطفال فلسطين.. نحن المظلومون في أرضنا”.

وقال الطفل أحمد أبو عسكر، في كلمة نيابة عن الأطفال المشاركين في الوقفة “تتوالى الجرائم الإسرائيلية بحق قطاع غزة، ليحرمونا كأطفال من أن نعيش في الحياة كما غيرنا”.

وتابع “حاصرونا، وحاصروا حياتنا، وسلبوا حريتنا وحرمونا من رغد العيش وحقوقنا الأساسية”.

وطالب المنظّمات الدولية، وحقوق الإنسان بـ”محاكمة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يقف معه ويشاركه الحصار المفروض وتشديد الأزمات”.

ودعا إلى ضرورة “نصرة أطفال غزة الذين يرفضون الظلم الواقع عليهم . اللافت أن كل هذه الفعاليات أدت إلى انتقاد واسع في غزة.

بدورهم رصد عدد من السكان على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات ضد هذه المنظمات الفلسطينية بسبب تنظيمها لمسيرة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقالت هذه المنصات أن المسيرات لا تحقق الاهداف بل على العكس تعرض حياة الصغار الذين يشاركون فيها للتهديدات. تحليلات المعلق أن إحدى المسيرات التي تهدف في الحدود بين غزة وإسرائيل هي أن تؤدي إلى التصعيد ، وكذلك غزة ، كل ذلك من أجل إنقاذ حماس من موقفها السيئ الذي هم مرتبطون به.







