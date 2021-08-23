حرائق في غلاف غزة ومسيرة شعبية في خان يونس الأربعاء

خاص – بيروت أوبزرفر

بلغت حصيلة الحرائق التي اندلعت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة نتيجة للبالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع، اليوم، الإثنين، تسعة حرائق، بحسب ما أكد محققو الحرائق في فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.









يأتي ذلك فيما دعت الفصائل في غزة إلى مهرجان احتجاجي في سياق فعاليات “التصعيد الشعبي” التي كانت قد أطلقتها قرب السياج الفاصل عن مناطق الـ48 السبت الماضي، على أرض “ملكة” شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

من ناحية أخرى رصدت عدد من منصات وموقاع التواصل الاجتماعي تخوف الفلسطينيين في الضفة الغربية على إخوانهم في غزة من تدهور الحالة الأمنية العام نتيجة لسياسة حماس. وفقًا لعدد من حسابات التواصل الاجتماعي ، فإن مصلحة حماس الرئيسية هي كثافة العمليات.

وقد عبر القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب عن مخاوفه العميقة على سكان غزة ، حيث قارن وضع حياتهم اليومي السيئ بمستويات المعيشة والمعايير الاقتصادية المرتفعة في السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة القدس أن السلطة الفلسطينية تقدم المساعدات إلى المواطنين، غير أن هناك تخوفات كبيرة واضحة بسبب غضب قيادات من حماس إزاء التعاطي مع عملية تحويل الأموال القطرية إلى غزة ، الأمر الذي أدى للتصعيد الأير على حدود القطاع مع إسرائيل.