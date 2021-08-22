وهاب: كنا متفائلين بتشكيل الحكومة ولكن!

قال رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب عبر قناة “الجديد”، اننا “كنا متفائلين بتشكيل الحكومة وهذا التفاؤل تراجع والعراقيل الداخلية أصبحت غير مقنعة بإنتظار حلحلة أميركية إيرانية بحلول رأس السنة”.

ولفت وهاب الى ان “الأزمات الحكومية الداخلية وتوزيع الحقائب “تسلاية” والقصة في مكان آخر”.









واشار الى ان “لدى الإيرانيين الكثير من الشروط للسير بالإتفاق النووي الإيراني والأميركي يضغط في لبنان اعتقاداً منه أنه قادر على إخراج حزب الله من الحكومة ولا نجيب ميقاتي ولا أحد غيره قادر على إخراجه”.

واعتبر أن “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليس قادراً على المغامرة حتى النهاية في الملف الحكومي فموظف واحد في وزارة الخزانة الأميركية قادر على إدراجه على لائحة العقوبات”.