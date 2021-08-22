ما حقيقة المحادثة عبر “واتساب” التي تضمّ جعجع ونواباً من “القوات” بشأن المعلوف؟

صدر عن النائبين زياد الحواط وجورج عقيص البيان التالي:

“يتمّ منذ ليل امس التداول بمقطع مفبرك عن محادثة عبر تطبيق الواتساب تضمّ الدكتور سمير جعجع والنائب جورج عدوان بالاضافة الى النائبين الحواط وعقيص، بشأن الزميل سيزار المعلوف الذي نكنّ له كل الاحترام والمحبة والتقدير.









يهمّنا ان نوضح ان المتداول هو محض تزوير وفبركة وتركيب، وهو يمزج بين السخافة والحقارة والجنون المطبق.

لا عجب ان وصل لبنان الى ما وصل اليه اذا كان بعض قيادييه يصرفون جهودهم على التفاهة بل التصدي للمشاكل والمعضلات التي يعاني منها الشعب اللبناني.

ومع ذلك كنّا نتمنّى ان يكون لنا خصوم ذوي مستوى لكي ترتقي المنافسة السياسية، لأننا مع هكذا اساليب في السياسة اصبحنا ننافس خصوم من ورق، لا جدوى او معنى من التنافس السياسي مع نوعياتهم التي ينظر اليها القعر من فوق.

ولكننا في الوقت عينه لا نتمنى ان يكثروا من هذه الاساليب مع انها تعرّيهم وتفضح خوائهم الفكري والاخلاقي وتسهّل علينا معركتنا معهم، لأننا نربأ بعقول اللبنانيين ان تطالها هذه المواد الاخلاقية الفاسدة.