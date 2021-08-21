سيصبح راتبه الأعلى في تاريخ النادي.. ليفربول يفاوض محمد صلاح لتمديد عقده

اقترب ليفربول الإنجليزي من تمديد عقد نجمه الدولي المصري محمد صلاح، الذي صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي.

وذكر موقع theathletic المقرب من ليفربول، أن النادي الإنجليزي يستعدّ للدخول في مفاوضات مع محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك وحارسه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو.









تمديد عقد محمد صلاح

وأوضح أن ليفربول سيجعل من صلاح (29 عاماً)، اللاعبَ الأعلى دخلاً في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران 2023، يتقاضى حالياً مبلغاً مقداره 200 ألف جنيه أسبوعياً (نحو 270 ألف دولار).

وأضاف الموقع أن تجديد عقد صلاح بات “أولوية” لدى ليفربول الذي يريد إتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه والظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في يونيو/حزيران 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الأخير بالدوري الإنجليزي وسجل 96 هدفاً، و204 مباريات في مختلف المسابقات وسجل 126 هدفاً.

ويحمل صلاح عدة أرقام قياسية، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً موسم 2017-2018، علماً بأن الرقم القياسي السابق (31 هدفاً)، كان في حوزة ثلاثة لاعبين وهم: الأوروغوياني لويس سواريز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وألن شيرر.

كما ساهم صلاح في قيادة فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019-2020، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا عام 2019 بالفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر، بينها هدف لصلاح بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.

بداية مميزة

واستهلَّ محمد صلاح، الموسم الجديد مع ليفربول، بتسجيل رقم لافت على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجَّل محمد صلاح هدفاً ليساهم في فوز ليفربول 3-0 على نوريتش سيتي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ليحصد الريدز نقاط المباراة الثلاث.

إذ بات صلاح أولَ لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية خلال خمسة مواسم متتالية.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الـ74، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً فشل لاعبي نوريتش سيتي في إبعاد ركلة ركنية.

وفي أول موسم افتتح صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي بتسجيل هدف في التعادل 3-3 مع واتفورد، موسم 2017-2018، ثم سجَّل هدفاً في فوز ليفربول 4-0 على ويستهام يونايتد موسم 2018-2019.

وفي موسم 2019-2020 سجَّل محمد صلاح هدفاً في الفوز 4-0 على نوريتش سيتي، وانتهى ذلك الموسم بتتويج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي رابع موسم له سجل صلاح في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي في فوز ليفربول المثير بنتيجة 4-3 على ليدز يونايتد، لكن الريدز احتل المركز الثالث في نهاية الموسم.

ويأمل ليفربول أن يكون الموسم الحالي مشابهاً للموسم قبل الماضي، عندما افتتحه بمواجهة نوريتش سيتي وفاز عليه 4-1، قبل أن ينال لقب المسابقة بعد غياب 30 عاماً، كما تُوِّج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 13 عاماً.

كما ذكرت شبكة Opta المتخصصة بالأرقام والإحصاءات، أن محمد صلاح ساهم في تسجيل 22 هدفاً في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لعبها أمام فريق صاعد بواقع 13 هدفاً و9 تمريرات حاسمة.