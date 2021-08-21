«الدولية للمعلومات» تحصي حاملي الهوية اللبنانية: عددهم 5.5 ملايين منهم 67% مسلمون والمسيحيون 32.9%

أجرت مؤسسة «الدولية للمعلومات» دراسة احصائية لحاملي الهوية اللبنانية أظهرت أنه بين العامين 2006 و2020 سجلت ولادة 1.304.516 شخصا ووفاة 356475 شخصا، ما يجعل الزيادة 948 ألف شخص.

وبحسب هذه الدراسة فإن تعداد اللبنانيين في بداية العام 2021 بلغ 5.519.134 ملايين، وتشير التقديرات إلى أن 4.250 ملايين منهم يقيمون في لبنان و1.270 مليون يقيمون في الخارج ويحتفظون بالهوية اللبنانية ويشكلون 23% من اللبنانيين.









ووفقا لمعطيات «الدولية» يتوزعون طائفيا على النحو التالي:

-3.697.819 مسلما، أي نسبة 67%.

-1.816.115 مسيحيا، أي نسبة 32.9%.

-5200 يهودي، أي نسبة 0.09%.